* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 18:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону огласили приговор жителю Чечни Илесу Абубакирову. Его признали виновным в вербовке в члены террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 26 марта в персс-служюе Южного окружного военного суда.

Установлено, что в течение трех месяцев 2017 года 28-летний обвиняемый пытался склонить к участию в деятельности международной террористической организации гражданина, посылая ему сообщения соответствующего содержания по сети интернет.

Суд счел вину Абубакирова в оказании содействия террористической организации доказанной и приговорил его в четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.