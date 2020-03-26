Владимир, , 18:21 — REGNUM В городе Владимире в начале апреля в Областной клинической больнице и Владимирской городской больнице №6 будут развёрнуты инфекционные госпитали. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Инфекционные госпитали развернут в областном центре в течение 10 рабочих дней. Каждый из них будет рассчитан на 150 мест. Хирургический корпус ОКБ частично сохранит свой профиль: будут проводиться операции пациентам с ОРВИ. Для этого предусмотрено 30 мест, из них 10 — акушерского профиля.

Все остальные пациенты будут направляться в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира и в другие медицинские учреждения.

Инфекционные госпитали будут готовы при необходимости принимать пациентов с коронавирусной инфекцией в начале апреля. Сейчас комплектуются палаты интенсивной терапии — осуществляется кислородная подводка для оказания медицинской помощи пациентам с дыхательной недостаточностью. Всего доступом к медицинскому кислороду должны быть обеспечены 70% коек в 18 медицинских организациях региона.

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