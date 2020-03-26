Москва, , 18:10 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ минимизирует проверки предпринимателей в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте ведомства.

В связи с принятыми правительством мерами по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях коронавируса Генеральная прокуратура организовала корректировку своего плана проверок на 2020 год.

Прокурорам поручено минимизировать количество внеплановых проверок бизнесменов.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Российской Федерации на сегодняшний день, 26 марта, выявила четыре фейковых новости о коронавирусной инфекции.