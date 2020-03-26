Москва, , 18:14 — REGNUM Сотрудник аппарата правительства РФ мог заразиться коронавирусом, его проверяют на наличие инфекции. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба правительства России.

Выявление сотрудника с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией подтверждается, сам сотрудник отправлен на карантин, все контактировавшие с ним взяты под наблюдение врачей.

Тесты сотрудника проходят дополнительную проверку, в помещениях, где он находился, проведена дезинфекция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о привлечении к ответственности в России более 500 нарушителей карантина.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 500 нарушителей карантина привлечены к ответственности в России