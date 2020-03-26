Симферополь, 26 марта 2020, 17:55 — REGNUM В Крыму под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находится полторы тысячи человек. Об этом 26 марта заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики решили ограничить работу санаториев полуострова. Теперь иностранных туристов будут принимать только при наличии справок об отрицательном результате теста на коронавирус. Помимо этого власти республики отправили местных чиновников, которые могут работать удалённо, домой.
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