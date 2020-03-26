Симферополь, , 17:55 — REGNUM В Крыму под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находится полторы тысячи человек. Об этом 26 марта заявил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

«Под наблюдением находится 1523 человека, под динамическим наблюдением — 1467 граждан. Заболевших по-прежнему семь человек. Лечение продолжается в полном объёме согласно стандартам министерства здравоохранения РФ», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики решили ограничить работу санаториев полуострова. Теперь иностранных туристов будут принимать только при наличии справок об отрицательном результате теста на коронавирус. Помимо этого власти республики отправили местных чиновников, которые могут работать удалённо, домой.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма отправил всех чиновников по домам