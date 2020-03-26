Москва, , 17:52 — REGNUM Состояние здоровья известного российского исполнителя Льва Лещенко внушает опасение — у него начался отек легких. Об этом сегодня, 26 марта, сообщают столичные СМИ.

Напомним, что Лещенко был госпитализирован в больницу в московском поселке в Коммунарке, где находятся в том числе и заразившиеся коронавирусом. Также была госпитализирована его супруга Иринаю Обоим медики поставили диагноз «двустороннее воспаление легких».

Появилась информация о том, что Лещенко заразился коронавирусом. Однако его близкие эту информацию отвергают.

Накануне Лещенко был переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.