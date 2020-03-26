Москва, , 17:52 — REGNUM Подразделения системы МВД России временно прекращают личный прием граждан в связи с распространением нового коронавируса. Об этом 26 марта сообщил информационный интернет-портал «МВД Медиа».

С 27 марта лично обратиться в подразделения МВД не получится.

Заявителям рекомендуют отправлять обращения по почте в бумажном виде или в электронной форме на официальном сайте МВД России с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций». Также можно оставить обращение в почтовом ящике органа внутренних дел (при его наличии).