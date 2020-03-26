Москва, , 17:50 — REGNUM Московское управление Роспотребнадзора предписало департаменту жилищно-коммунального хозяйства столицы дезинфицировать подъезды домов, в которых проживают граждане, находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает 26 марта пресс-служба ведомства.

«В адрес департамента направлено предписание о проведении уборки с применением дезинфицирующих средств в жилых домах по месту пребывания граждан, находящихся в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, специальной обработке подлежат места общего пользования, лифтовые кабины, домофоны, дверные ручки, мусоропроводы и мусоросборные камеры.

Сообщается также, что при выявлении лиц с лабораторным подтверждением коронавируса ГУП «Московский городской центр дезинфекции» должен незамедлительно провести заключительную дезинфекцию в квартире и подъезде жилого дома по месту фактического пребывания заболевшего.

При этом выявленным контактным лицам по месту проживания вручается постановление о временной изоляции и необходимости проведения текущей дезинфекции своей квартиры.