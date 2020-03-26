Москва, , 17:47 — REGNUM Государство в России продемонстрировало решительность в том, чтобы любой ценой защищать здоровье своих граждан. Об этом 26 марта заявил генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов на телеканале «Россия 24».

«Это демонстрация со стороны государства заботы о каждом человеке. Не в общих массах, а президент говорит, что мы не можем здесь оперировать цифрами большой статистики. Важна каждая жизнь и это тоже тот принцип. Важнейший момент — призыв к солидарности всей нации перед угрозой такой большой опасности. Мы понимаем, что если президент обращается к нации, значит, следует воспринимать это всё крайне серьёзно», — заявил Старовойтов.

«Общество воспринимает все эти призывы очень правильно. У нас есть примеры международного опыта, мы видели, что происходило в Китае, видим, что происходит сейчас в Италии. Естественно, никто — не только власть, но и каждый гражданин, — не хочет такого повторения в России. И поэтому те меры, которые предлагает сегодня федеральная власть, президент — они, конечно, в обществе воспринимаются как адекватные угрозе. И это самое важное», — подчеркнул он.