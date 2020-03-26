Калуга, , 19:10 — REGNUM В Калуге 26 марта получен результат теста медицинского работника, контактировавшего с заболевшим коронавирусной инфекцией. Тест — отрицательный. Об этом написал в социальной сети врио калужского губернатора Владислав Шапша.

«Для того чтобы снять все сомнения, тесты были направлены в Новосибирскую лабораторию. В соответствии с полученными результатами, инфекции у медработника нет», — подчеркнул врио губернатора Калужской области.

Владислав Шапша обратился к жителям региона с пониманием отнестись к тем мерам, которые сейчас принимаются в области: воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей и соблюдать необходимые меры предосторожности.

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