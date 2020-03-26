Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» закрыли вход в пассажирский терминал на третьем этаже. Об этом 26 мата ИА REGNUM сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Вход будет заперт уже с 19:00 26 марта. Теперь пассажиры смогут как зайти, так и выйти из здания терминала только через первый этаж.

Въезд на эстакаду также закрывается. Посадка и высадка пассажиров автобусов № 39, № 39Э, маршрутки К-39 и бесплатных шаттлов до парковки Р4 тоже будет осуществляться в зоне прибытия на первом этаже.

Подняться в зал регистрации можно на лифте или эскалаторе в терминале. В связи с изменениями пассажиров просят закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт.

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