Нур-Султан, 26 марта 2020, 17:46 — REGNUM Летальный исход заражения коронавирусом нового типа впервые зарегистрирован в Казахстане, сообщил 26 марта журналистам казахстанский министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
По его словам, 26 марта умерла гражданка Казахстана. Министр выразил соболезнования родственникам женщины.
Напомним, в Казахстане 109 человек инфицированы вирусом SARS-CoV-2, известно о двух случаях излечения.
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