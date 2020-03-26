Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 17:45 — REGNUM На ямальском Бованенковском месторождении 20 вахтовиков изолированы как контактировавшие с больным COVID-19. Об этом 26 марта сообщает служба по связям с общественностью ООО «Газпром добыча Надым».

Вечером 25 марта работники подрядной сервисной организации АО «Газпром центрэнергогаз», которые находятся на Бованенковском месторождении, узнали, что контактировали с носителем коронавируса при перелёте рейсом Москва — Екатеринбург 16 марта. О поступивших звонках работники доложили руководству.

Все 20 вахтовиков, летевших вышеуказанным рейсом, на данный момент изолированы. Учитывая, что контакт с заболевшим произошёл 16 марта, на карантине им предстоит находиться до 30 марта включительно.

Из-за нелётной погоды вывезти вахтовиков в инфекционную больницу Надыма не получается. Как только установятся приемлемые для полётов погодные условия, вахтовиков эвакуируют с месторождения. На данный момент все 20 подкарантинных изолированы в общежитиях.