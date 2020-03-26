Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона дома во время предстоящих недельных выходных. Об этом руководитель сообщил в Instagram.

«Если ваше предприятие в эти выходные не работает, оставайтесь дома и посвятите время своим близким», — призвал глава региона.

Сам Куйвашев не сможет посвятить себя дому, так как продолжит работать. Тем не менее, губернатор обещал отложить все встречи, которые могут подождать.

Как сообщало ИА REGNUM, неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года объявлена нерабочей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём видеообращении к жителям страны.

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