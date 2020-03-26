Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Кризис, который ожидается после введения мер по противодействию угрозы распространения коронавируса на территории России, скажется на мигрантах, которые из-за отсутствия работы не смогут вернуться на родину и им не на что будет жить. Об этом 26 марта ИА REGNUM заявил доцент кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета, первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ Юрий Гузов.

По его словам, коронавирус стал прелюдией для мирового экономического кризиса, который, скорее всего, будет одним из наиболее тяжелых мировых кризисов за последнее время.

«Цепочка отраслей, которые входят в рецессию, только увеличивается. Даже оценки, которые дала Торгово-промышленная палата — три миллиона единиц мелкого бизнеса будут в России находиться под угрозой разного рода остановки, банкротства и так далее — затронут, минимум, 8 млн занятых», — считает Гузов.

Однако на сегодняшний день, самой уязвимой категорией граждан оказались мигранты. Люди, которые приехали в Россию на заработки, лишатся работы и у них не будет возможности и средств вернуться на родину.

«В России присутствуют от 2 до 10 млн гастарбайтеров, точной цифры мы не знаем. Сейчас ими забиты аэропорты. Их нужно отправлять домой, предоставлять транспортные средства, дать возможность уехать домой как можно быстрее. Это как-то ослабит проблему безработицы. Вообще, по большому счету, им какое-то денежное пособие нужно было бы выдать, поскольку вернуться в Россию они вряд ли смогут в ближайший год минимум», — подытожил эксперт.

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