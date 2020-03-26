Москва, , 17:40 — REGNUM Российский писатель и переводчик Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что заразился новым коронавирусом COVID-19. Соответствующую запись он разместил 26 марта на своей странице в Facebook.

«Я забросил фейсбук, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — написал Акунин.

Писатель добавил, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса». Он призвал своих подписчиков быть осторожными, но не предаваться панике.

Согласно последним данным, на территории России официально подтверждено уже 840 случаев коронавируса в 56 регионах. Из них 182 зафиксировано за последние сутки.