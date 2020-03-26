Москва, , 17:40 — REGNUM Офисы Сбербанка будут работать по специальному графику в период с 30 марта по 5 апреля — в дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным выходными. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте в разделе «Отделения и банкоматы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 28 марта, в субботу, все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня, 29 марта офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья, а с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня.