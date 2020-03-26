Рим, , 17:39 — REGNUM В Италии мужчина в возрасте 101 года излечился от заболевания, вызванного коронавирусом, передаёт 26 марта Sky TG24.

Пациент пролежал в больнице неделю и был выписан, поскольку излечился от COVID-19. Итальянские власти заявили, что этот случай «вселяет надежду на будущее».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл на минувшей неделе в Иране, где от коронавируса вылечилась 103-летняя жительница Ирана.

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