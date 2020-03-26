Москва, , 17:39 — REGNUM Сервисы онлайн-изучения иностранных языков могут помочь с пользой провести время самоизоляции и длинных выходных, объявленных из-за коронавируса.

Сервис изучения английского языка для детей и взрослых SkyEng дает новым пользователям по промокоду STAYHOME2000 скидку в 2000 рублей на любой пакет дистанционных занятий с русскоязычным преподавателем или носителем языка.

Еще один сервис, при помощи которого можно подтянуть разговорный английский или подготовиться к экзамену TOEFL — Cambly. Его преподаватели — исключительно носители английского.

Настоящего полиглота может сделать из любознательного домоседа сервис Duolingo. Можно начать изучать с нуля и совершенно бесплатно английский, испанский, французский или немецкий, занимаясь всего по 5 минут в день.

Напомним, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей из-за эпидемии коронавируса. Людям, которым настоятельно рекомендуют оставаться дома, необходимы способы развеять с куку не только без вреда, но и с пользой для себя и своего развития.