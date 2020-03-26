Белгород, 26 марта 2020, 17:40 — REGNUM Повременить по возможности с личным обращением в органы ЗАГС попросила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко. На своей странице в социальной сети она предложила перенести торжественные события на более поздние сроки и пользоваться электронными услугами.
Руководитель регионального управления ЗАГС пояснила, что исключение составляют жизненно важные регистрации — рождения и смерти. В остальных случаях заявителей просят максимально использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Ограничительные меры связаны с мерами недопущения распространения коронавирусной инфекции.