Белгород, , 17:40 — REGNUM Повременить по возможности с личным обращением в органы ЗАГС попросила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко. На своей странице в социальной сети она предложила перенести торжественные события на более поздние сроки и пользоваться электронными услугами.

Руководитель регионального управления ЗАГС пояснила, что исключение составляют жизненно важные регистрации — рождения и смерти. В остальных случаях заявителей просят максимально использовать Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Понимая, что государственная регистрация брака очень важный шаг в жизни каждого, планируем мы его заранее, пусть торжество максимально будет только вашим. При желании регистрацию с большим количеством гостей можно перенести на более поздний срок. Берегите себя, и своих близких», — написала Татьяна Слюсаренко.

Ограничительные меры связаны с мерами недопущения распространения коронавирусной инфекции.