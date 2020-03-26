Москва, , 17:39 — REGNUM Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба аэропорта.

С 1 апреля терминал D будет закрыт в связи со снижением пассажиропотока и закрытием границ. Ранее, 20 марта, аэропорт уже закрыл терминалы Е и С по этим же причинам.

Аэропорт «Внуково» в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции закрыл выход в город из зоны ожидания прилета международных рейсов.

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