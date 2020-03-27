Мальмё, Швеция, , 07:23 — REGNUM Граждане Швеции стремятся смягчить непростую обстановку, вызванную эпидемией COVID-19. Так, один из владельцев сети такси в крупном городе Мальмё принял решение бесплатно подвозить до больниц работников медицинских учреждений. Об этом 26 марта сообщило шведское издание Expressen.

Тебин Салих уже на протяжении нескольких лет является владельцем сети такси Bolaget Taxi Malmö. Всего у компании 50 автомобилей, ежедневно выполняющих заказы по всему городу. Сейчас фирму Тебина Селиха, как и многие другие сети такси, затронул кризис, связанный с эпидемией коронавируса. Больше людей предпочитает оставаться дома, поэтому число заказов падает. И именно в такой ситуации хозяин Bolaget Taxi Malmö решил, что стоит внести хотя бы немного позитива в жизнь людей.

С 23 марта Селих начал бесплатно доставлять на работу всех медицинских сотрудников, работающих в университетской больнице города Мальмё. Всего в больнице работает несколько тысяч человек.

«Медицинский персонал проделывает фантастическую работу, и в это непростое время для меня они просто герои», — заявил владелец сети такси.

По словам Тебина Салиха, предложение действует круглые сутки 7 дней в неделю и в компанию можно обратиться в любое время дня и ночи. Инициатива предпринимателя получила одобрение в социальных сетях. Многие пользователи начали публиковать фотографии, на которых они добираются на работу в такси фирмы Тебина Салиха. Пока что акция Bolaget Taxi Malmö действует до 1 апреля, однако предприниматель не исключает, что она будет продлена.

На предположение журналиста издания Expressen о том, что такая инициатива будет стоить компании больших денег, Салих ответил Следующим образом: «Все должны как-то помогать, в такие непростые времена мы все должны делать что-то полезное. У нас достаточно средств для этого, но сейчас самое важное, чтобы медработники могли без каких-либо проблем и рисков добираться до совей работы».