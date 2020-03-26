Бухарест, , 17:35 — REGNUM В Румынии за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло на 123 и достигло 1029 человек. Как сообщили в румынском Минздраве, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, а 6 тыс. — на карантине, передает ИА REGNUM.

До сих пор в Румынии 17 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа, а 94 — выздоровели.

В стране введено чрезвычайное положение, границы закрыты, а все международные пассажирские перевозки приостановлены.

В соседней Молдавии число заболевших приблизилось к 150. Один заболевший умер, двое выздоровели.

И в Румынию, и в Молдавию COVID-19 «импортировали» мигранты, вернувшиеся из Италии, где находятся сотни тысяч румынских и молдавских гастарбайтеров.