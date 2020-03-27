Стокгольм, , 07:26 — REGNUM В Швеции за последние несколько дней значительно возросло количество пациентов с COVID-19, находящихся в палатах интенсивной терапии. В основном речь идет о пожилых людях. Об этом 26 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Особенно резко количество пациентов в отделениях интенсивной терапии возросло за последние 3 дня, когда было зафиксировано 90 новых случаев поступления пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Всего на 26 марта сообщается о 219 таких пациентах.

Особенно высокая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается в Стокгольмском регионе, в больницах которого находится 300 пациентов, зараженных COVID-19. Всего в регионе подтверждено уже более 1 000 случаев заражения новым коронавирусом. Преимущественно заболевают пожилые граждане, они же и составляют значительную часть всех пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Так, в Швеции из 173 пациентов, получивших или продолжающих получать интенсивную терапию, 102 человека старше 60 лет. Это больше половины всех пациентов в палатах интенсивной терапии и большинству из них больше 70 лет. Также сообщается, что абсолютное большинство пациентов, попавших в отделение интенсивной терапии, это мужчины, доля женщин составляет всего 23%.