Киров, , 17:32 — REGNUM В Кировской области тест-системы подтвердили заражение коронавирусом ещё троих жителей региона. Об этом сообщает региональный минздрав. Сейчас их анализы направлены в референсную лабораторию.

Это супружеская пара, которая вернулась из Чили, и молодой человек, который контактировал с пациенткой, ранее вернувшейся из Турции. Таким образом, число граждан, которые ожидают подтверждения заражения новой коронавирусной инфекцией составляет восемь человек.

Все они находятся в изолированных боксах Инфекционной больницы Кирова. Состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, с подтверждённым диагнозом в Кирове проходят лечение пять человек. С 26 марта на территории региона вводится карантин.

По состоянию на утро 26 марта в Поволжье подтверждено 62 случая заражения коронавирусом. Ранее была выписана пациентка в Нижнем Новгороде, сегодня выписали супружескую пару в Кирове.