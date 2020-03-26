Архангельск, , 17:32 — REGNUM В Архангельской области ввели дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса: в кинотеатрах приостановлены показы фильмов в кинотеатрах, закрыты ночные клубы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также власти приостановили деятельность спортивных организаций, детских развлекательных центров и кальян-баров. Кроме того, приостановлен личный прием граждан, обращающихся в Архангельский областной центр социальной защиты населения и органы местного самоуправления муниципальных образований.

Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых домах и на дачах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области новый коронавирус подтвержден у трех человек. 427 человек находятся под наблюдением медиков.