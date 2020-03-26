Ереван, , 17:27 — REGNUM Летальный исход заражения коронавирусом зафиксирован в Армении, сообщили 26 марта в минздраве страны.

В одной из больниц Еревана скончался мужчина в возрасте 72 лет. Кроме COVID-19, у него также были диагностированы двусторонняя пневмония, полиорганическая недостаточность, гипертоническая болезнь и аритмия.

Напомним, в Армении зафиксировано 290 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, случаев излечения 14.

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