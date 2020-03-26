Нальчик, , 17:20 — REGNUM Туристов просят не планировать поездки в Кабардино-Балкарию на ближайшее время. На время действия указа президента РФ Владимира Путина на курортах региона вводятся особые ограничительные меры, сообщили 26 марта в министерстве туризма республики.

«Убедительно просим воздержаться от поездок в Приэльбрусье и другие туристические дестинации Кабардино-Балкарии в течение всего периода, пока действуют особые меры», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram.

Власти региона обратились в призывом не только к туристам, но и к представителям турбизнеса, чтобы те «проявили гражданскую сознательность и на время отказались от проведения туров» в Кабардино-Балкарию.

При этом в минтуризма подчеркнули, что на время ограничительных мероприятий в связи с введением выходных дней с 28 марта по 5 апреля в Приэльбрусье не будут работать канатные дороги, учебная зона «Саби Парк» и пункт проката инвентаря и снаряжения «Эльбрус Адвентур», не будут обслуживаться трассы для катания и продаваться ски-пассы, закроются ряд гостиниц и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению АО «Курорты Северного Кавказа» с 28 марта по 5 апреля также закроются курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне.

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