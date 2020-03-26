Екатеринбург, 26 марта 2020, 17:25 — REGNUM Свердловские школы обеспечат быстрым интернетом для нужд дистанционного образования. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
На эти цели выделено 20 млн рублей из резервного фонда области.
«Мы никогда не сталкивались с такой необходимостью, поэтому, к сожалению, не все школы оказались готовы к дистанционной работе», — сказал глава Свердловской области.
Проблемы с электронным обучениеммогли возникнуть у 25 тысяч учащихся из 732 школ, добавил Куйвашев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано 20 случаев заражения новым коронавирусом. Все школы региона перевели на дистанционный режим.
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