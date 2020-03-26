Рига, , 17:19 — REGNUM Сотрудники полиции Латвии завели 300 административных дел и проводят 100 предварительных проверок по фактам нарушения режима чрезвычайной ситуации, объявленной в стране из-за пандемии COVID-19. Об этом, как пишет портал LSM, заявил исполняющий обязанности начальника Государственной полиции Латвии Андрей Гришин.

По его словам, всего с 13 по 26 марта сотрудники государственной полиции провели 4913 проверок. Большое число нарушений связано с несоблюдением режима самоизоляции. Эта группа прежде всего подвергает риску заразиться коронавирусом других людей, отметил он.

Гришин добавил, что нарушителям режима ЧС грозит штраф в размере 350 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.