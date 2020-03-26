Киров, , 17:19 — REGNUM На территории Кировской области с 26 марта вводятся ограничительные мероприятия (карантин). Соответствующее постановление за подписью председателя правительства региона Александра Чурина опубликовано на официальном портале органов власти региона.

Документ предполагает приостановление деятельности с 26 марта кинотеатров, ночных клубов, детских игровых центров, развлекательных центров для взрослых и детей. Также документ вводит запрет на употребление кальянов в ресторанах, барах, кафе и других организациях общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в регионе подтверждено семь случаев инфицирования коронавирусом. Основная часть заразившихся ехала в поезде Москва — Новый Уренгой. также госпитализирована семья, которая вернулась из поездки в Турцию.