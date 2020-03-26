Ватикан, , 17:16 — REGNUM Папу Римского Франциска вновь протестировали на коронавирус. Тест дал отрицательный результат. Об этом сегодня, 26 марта, сообщает пресс-служба Ватикана.

Напомним, что еще в начале вспышки коронавирусной инфекции в Италии папа Римский внезапно отменил свое участие в публичных мероприятиях. Поползли слухи о том, что римский первосвященник заразился коронавирусом.

Однако затем сам он опроверг эти слухи.

Сейчас в Италии сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией. Власти с трудом сдерживают распространение эпидемии.

Папе Римскому решили сделать повторный тест на коронавирус. Он также дал отрицательный результат.