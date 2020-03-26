Берлин, , 17:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Германии в ближайшие дни ждет резкого увеличения числа заболевших COVID-19 в стране, 26 марта сообщает агентство Reuters.

Министр здравоохранения Йенс Спан заявил, что страна всё ещё находится в состоянии «затишья перед бурей», и использует время для проведения профилактических мероприятий.

«Мы хотим использовать это время… Никто не может точно сказать, что будет в ближайшие несколько недель» , — отметил Спан.

По словам Спана, за прошлую неделю в Германии проведено от 300 тыс. до 500 тыс. проверок на коронавирус у граждан.

В настоящий момент в Германии зарегистрировано 36 508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 198 человек погибли от COVID-19.

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