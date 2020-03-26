Ялта, Крым, , 17:20 — REGNUM В крымском Форосе с воинскими почестями захоронили останки героя обороны Севастополя, командира Форосской погранзаставы Александра Терлецкого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 марта в администрации Ялты.

«78 лет назад, 25 марта погиб человек, который до последнего вздоха сражался за Родину, смело перенося все испытания. Наша общая обязанность — достойно упокоить его останки», — заявила собравшимся руководитель аппарата администрации города Ирина Романец.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году часть останков Александра Терлецкого нашли в результате повторного — по настоянию местных жителей — вскрытия его прежнего захоронения в другой части парка санатория «Форос».

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