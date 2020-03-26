Рига, , 17:12 — REGNUM Департамент благосостояния Рижской думы представил информацию о столичных гостиницах, предлагающих свои услуги желающим самоизолироваться. Об этом пишет портал LSM.

Список гостиниц и цены на номера доступны на сайте департамента столичной Думы. Всего в настоящий момент в свободном доступе 2000 номеров с ценами от 2 до 74 евро за сутки.

В Департаменте благосостояния сообщили, что ведомство готово оказать помощь рижанам, которые решат воспользоваться таким способом уйти на карантин. Точная цифра дотаций при этом представителями ведомства названа не была.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.