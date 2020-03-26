Москва, , 17:11 — REGNUM Гражданин Молдавии Александр Строевич пятые сутки находится в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Как отмечает молдавское издание NewsMaker.md, он прилетел в Москву из Италии вместе с женой и ребенком.

Женщине и ребенку разрешили въезд в Россию, так как у них есть российское гражданство, а мужчине нет — у него есть лишь разрешение на временное проживание.

Между тем 26 марта правительство РФ разрешило въезд в страну иностранцам, у которых в России есть близкие родственники. Но в «Шереметьево» сказали, что еще не получили такого распоряжения.

По информации издания, в ближайшее время документ должен поступить, и Строевича смогут пропустить к семье.

ИА REGNUM отмечает, что из-за пандемии коронавируса в России, как и в многих других странах, ввели ограничение на въезд иностранцев, прибывающих из регионов, где зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19. А с 27 марта авиационное международное сообщение будет полностью приостановлено.