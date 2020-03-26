Москва, , 17:13 — REGNUM В следственных изоляторах столицы не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает управление Федеральной службы исполнения наказания по Москве.

26 марта президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве заявил об угрозе массового распространения коронавируса в столичных СИЗО. Связано это, по его словам, с тем, что ряд «недобросовестных адвокатов» приехав из-за границы проводили встречи со своими подзащитными арестантами.

УФСИН по Москве опровергло эти заявления и указало на отсутствие прецедентов с заболеваемостью в СИЗО.

«В связи с попытками распространения ложной информации сообщаем, что на сегодняшний день в следственных изоляторах города Москвы, как и в других учреждениях УИС, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет», — отмечено в сообщении.

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