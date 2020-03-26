Москва, , 17:07 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего жителя Бурятии Лубсана Цыбикова, спасшего четверых детей при пожаре, сообщается на официальном сайте СК России.

О подвиге мальчика стало известно благодаря репортажу федерального телеканала. Из сюжета следует, что 22 марта в селе Булум в республике Бурятия в одном из домов загорелась веранда, отрезав путь на улицу хозяйке и ее детям, младшему из которых было два года. Проезжавший мимо на велосипеде Лубсан Цыбиков помог женщине отнести детей подальше от огня.