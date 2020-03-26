Тбилиси, , 17:06 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ничего плохого в том, что по его инициативе его соратники в стране раздают населению маски, не видит и считает, что они делают то дело, которое должен делать Бидзина Иванишвили и «поставленное им у власти правительство».

По информации экс-президента, подобные акции представители его президентской библиотеки и добровольцы проводят уже несколько дней в разных городах страны, и везде полиции удавалось обеспечивать дистанцию между гражданами, а в Зугдиди почему-то с этой задачей не справилась.

«В Зугдиди сегодня пришло больше народа, чем мы ожидали, и полиция, видно, не поработала так, как в других местах, а правительство из-за этого устроило шум и заявило, что моя президентская библиотека нарушила правила безопасности», — заявил Саакашвили.

По его словам, еще несколько дней назад он предлагал правительству Грузии эти маски и перчатки, которые собрали в его библиотеке в Тбилиси благодаря помощи грузин из США, но за этими средствами никто из представителей правительства не пришел.

«Иванишвили залез в бункер и не встречается даже с членами своей семьи. Несколько десятков тысяч масок, которые мы раздаем, недостаточны, нужны миллионы таких средств. У Иванишвили достаточно денег, чтобы купить и завезти их и бесплатно раздать населению», — заявил Саакашвили.

Он еще раз отметил, что его соратники в Грузии сегодня делают то, что должно делать правительство Грузии, и подчеркнул, что никаких очков себе от этого действия никто не записывает.

Напомним, что сегодня в Зугдиди прошла многочисленная акция, на которой соратники экс-президента раздавали гражданам средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 26 марта в Грузии фиксируется 79 случаев коронавируса, 4346 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.