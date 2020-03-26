Красногорск, , 17:01 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона оставаться дома в период грядущей выходной недели, о которой накануне объявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в Instagram.

«Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то — шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие сейчас, остаться дома и, если и гулять, то только с семьей», — сказал Воробьёв.

Он подчеркнул, что аптеки, продуктовые магазины и доставка будут функционировать, и грядущая неделя объявлена выходной «не для тусовок». Воробьёв призвал проявлять заботу «на расстоянии».