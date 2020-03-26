Тбилиси, , 17:01 — REGNUM Губернатор региона Самегрело-Земо Сванети Александр Моцерелия назвал действия «Национального движения» безответственными и вредительскими, а организованную им в Зугдиди акцию раздачи масок — дешевым политическим трюком. Комментарий губернатора распространила его пресс-служба.

«То, что произошло сегодня в центре Зугдиди, — это было организованное Национальным движением собрание, на котором по инициативе Михаила Саакашвили раздавали маски. В то время как мы находимся в чрезвычайном положении, когда стараемся максимально выполнять рекомендации ВОЗ и не допускаем собрания более 10 человек одновременно, сегодня они («Нацдвижение») собрали сотни людей и начали раздачу масок. Кто понесет ответственность за то, что между этими людьми не произойдет распространение вируса и все это не вспыхнет эпидемией в нашем регионе? Это вредительство и действие, направленное на то, чтобы в нашем регионе распространилась эпидемия и ситуация стала неуправляемой, тем более что вчера в нашем регионе был зарегистрирован подтвержденный случай коронавируса», — заявил губернатор.

По его словам, подобные дешевые политические трюки ничего хорошего стране не принесут.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 26 марта в Грузии фиксируется 79 случаев коронавируса, 4346 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.