Симферополь, , 16:58 — REGNUM Всех крымских чиновников, которые могут работать удалённо, отправят домой. Об этом 25 марта на заседании о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«До конца дня должны выйти наши методические рекомендации: какие отрасли как работают, какие органы власти, в каком порядке, какая штатная численность остаётся на следующую неделю. Максимально всех, у кого есть возможность работать удаленно, отпустить домой», — заявил глава РК.

Кроме того, по его словам, будет сокращена численность членов оперативного штаба по предотвращению распространения вируса, принимающих участие в заседаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным минздрава РК, в Крыму нет новых случаев заражения COVID-19. Шестеро из семи ранее заболевших коронавирусной инфекцией крымчан идут на поправку.

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