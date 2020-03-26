Симферополь, 26 марта 2020, 16:58 — REGNUM Всех крымских чиновников, которые могут работать удалённо, отправят домой. Об этом 25 марта на заседании о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Кроме того, по его словам, будет сокращена численность членов оперативного штаба по предотвращению распространения вируса, принимающих участие в заседаниях.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным минздрава РК, в Крыму нет новых случаев заражения COVID-19. Шестеро из семи ранее заболевших коронавирусной инфекцией крымчан идут на поправку.
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