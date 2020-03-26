Тверь, , 16:53 — REGNUM Дополнительные ограничительные меры в связи с профилактикой коронавирусной инфекции вводятся на территории Тверской области, постановление об этом подписал губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В частности, временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Закроются ночные клубы и дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры. Также с 27 марта временно приостанавливается посещение обучающимися учреждений среднего профессионального образования, учредителями которых являются исполнительные органы государственной власти Тверской области.

25 марта с обращением к гражданам Российской Федерации в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией выступил президент Владимир Путин. Глава государства объявил о введении в России длинных выходных, с 28 марта по 5 апреля включительно, и призвал граждан провести это время дома. Также президент обозначил первоочередные задачи в сфере социальной поддержки и сообщил о мерах поддержки экономики.

В Тверской области действует режим повышенной готовности. В регионе введён мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, будут минимизированы штрафные санкции. В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей. Усиливается материально-техническая база учреждений здравоохранения — выделены средства на закупку более тысячи единиц медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств защиты, для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 26 марта в Тверской области не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лабораторно подтверждены три случая болезни, вызванной коронавирусом.