Москва, , 16:50 — REGNUM Следующая неделя пройдет в режиме каникул для системы образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

По его словам, много вопросов поступает в комитет Госдумы по вопросам обучения в течение объявленной президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели — с 28 марта по 5 апреля.

«Отвечаю: не учим и не учимся. Режим каникул. Отдыхайте! Только с пользой, читая, узнавая много нового — и не только о коронавирусе. Берегите себя и свои семьи!» — заявил Никонов.