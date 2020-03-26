Москва, , 16:49 — REGNUM В России более полутысячи человек привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщила 26 марта официальный представитель МВД Ирина Волк.

«За нарушение административного законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, привлечены к ответственности более 500 лиц», — сказала она журналистам.

Отмечается, что сотрудники МВД совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляют ежедневные проверки соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибывающими из-за рубежа. Сбор информации о людях, пересекающих государственную границу, ведётся в круглосуточном режиме.