Черкесск, , 16:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии усилены меры по предупреждению проникновения в регион коронавирусной инфекции. На четырех въездах в республику начали работать стационарные санитарные посты, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе главы и правительства субъекта.

На них круглосуточно дежурят бригады из числа врачей и сотрудников МВД и Росгвардии. Защищенные масками и перчатками, они проверяют состояние здоровья у вьезжающих в Карачаево-Черкесию граждан, в том числе измеряют температуру с помощью прибора дистанционной термометрии. При необходимости люди с повышенной температурой подвергаются врачебному осмотру.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о закрытии раньше срока сезона катания на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина курорт будет закрыт с 28 марта по 6 апреля.