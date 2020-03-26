Красногорск, 26 марта 2020, 16:43 — REGNUM В Подмосковье проводят масштабную работу по дезинфекции детских площадок, чтобы не допустить распространение коронавируса. Ход работ контролируют инспекторы Госадмтехнадзора Московской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Обработку площадок проводят сотрудники управляющих компаний специальными обеззараживающими растворами. Дезинфицируют малые игровые формы, спортивные площадки, поверхность качелей, уличных тренажеров. По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, на 25 марта обработали 10 067 детских площадок.

«Стопроцентно работы проведены на всех детских игровых формах в Балашихе, Бронницах, Власихе, Волоколамске, Восходе, Звездном городке, Ивантеевке, Истре, Коломенском, Котельниках, Красногорске, Луховицах, Лосино-Петровском, Молодежном, Наро-Фоминске, Павловском-Посаде, Пущино, Реутове, Рузе, Солнечногорске, и Электрогорске», — заявил он.