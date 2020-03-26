Красногорск, 26 марта 2020, 16:43 — REGNUM В Подмосковье проводят масштабную работу по дезинфекции детских площадок, чтобы не допустить распространение коронавируса. Ход работ контролируют инспекторы Госадмтехнадзора Московской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Обработку площадок проводят сотрудники управляющих компаний специальными обеззараживающими растворами. Дезинфицируют малые игровые формы, спортивные площадки, поверхность качелей, уличных тренажеров. По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, на 25 марта обработали 10 067 детских площадок.