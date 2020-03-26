Париж, , 16:39 — REGNUM Профсоюзы французской полиции потребовали от министерства внутренних дел Пятой республики предоставить полицейским медицинские маски, в противном случае стражи порядка грозят прекратить осуществлять контроль в стране. Об этом сегодня, 26 марта, пишет газета «Фигаро».

Проблема отсутствия медицинских масок в условиях пандемии коронавирусной инфекции коснулась многих стран. Все дело в том, что наличествующие производственные мощности удовлетворяли потребности в медицинских масках в обычном режиме, но в период пандемии спрос на них подскочил в десятки раз.

Франция также не избежала этой проблемы. В стране пока не удается наладить выпуск медицинских масок в достаточном количестве.