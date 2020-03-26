Амстердам, , 16:37 — REGNUM Число заражённых вирусом SARS-CoV-2 в Нидерландах составляет 7431, сообщили 26 марта в голландском Национальном институте здравоохранения и окружающей среды.

Только за минувшие сутки число заражённых увеличилось на 1019, а количество летальных исходов — на 78.

Всего в Нидерландах 434 человека умерли от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. В больницы с диагнозом COVID-19 были доставлены 434 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Нидерландов накануне, 25 марта, предупредили, что ограничительные меры, введённые в стране в связи с пандемией, могут быть продлены.

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