Тбилиси, , 16:30 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по его же инициативе 26 марта в Зугдиди созвали местное население на своеобразную акцию и устроили раздачу им медицинских пакетов. Акция была достаточно многочисленной, и ее транслировали в прямом эфире поддерживающие оппозицию телеканалы, особенно канал «Мтавари архи», основанный после ухода основного состава журналистов из телекомпании «Рустави 2».

Как выяснилось, медицинский пакет, который получили явившиеся на акцию зугдидцы, включал в себя одну маску, пару перчаток и флакончик с дезинфицирующим средством, предположительно, изготовленным на спирте.

Население не пыталось соблюдать установленную по рекомендации ВОЗ и минздрава Грузии дистанцию в 1 метр, которая обязательна в случае уличного скопления народа. Несколько сотен человек один за другим хватали предназначенные для них пакеты и заявляли, что здешняя власть об этом нисколько не заботится, а в аптеках масок нет.

Попытки полиции развести население на допустимое расстояние оказались безуспешными, а акция раздачи масок вызвала в СМИ и в стране определенный ажиотаж, к чему и стремились организаторы этого деяния.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, на 26 марта в Грузии фиксируется 79 случаев коронавируса, 4346 граждан находятся в карантине.